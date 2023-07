Mura medicee, restauro da un milione e mezzo

E’ un progetto che viene da lontano e che ha vissuto alterne vicende prima di arrivare finalmente a compimento quello del restauro delle mura medicee di Terra del Sole, gioiello d’epoca rinascimentale e simbolo della cittadella. In questi giorni sono stati montati i ponteggi per l’intervento, che riguarderà il tratto che si estende da Porta Romana al Bastione San Martino. L’imminente apertura del cantiere è stata salutata con gioia dagli ex sindaci Luigi Pieraccini e Marianna Tonellato, e dall’ex assessore al turismo Liviana Zanetti. Il progetto venne redatto grazie al finanziamento dalla Fondazione Carisp mentre il costo dei lavori sarà sostenuto con i fondi ottenuti dal G.E.I.E., il Gruppo Europeo d’interesse economico denominato Popoli e comunità d’Europa, fondato e tuttora presieduto dalla Zanetti, al fine di far leva sullo strumento giuridico di diritto comunitario istituito nel 1985 dall’UE a disposizione di tutti i Paesi membri, "purtroppo poco conosciuto e utilizzato in Italia". L’ex assessore rende oggi merito a Pieraccini, per aver accolto il progetto G.E.I.E., ed elogia la determinazione della Tonellato, riuscita a ottenere "il rifinanziamento del bando grazie al senatore Renzi e alla allora ministra Elena Bonetti, dopo che il governo Salvini aveva dirottato altrove i fondi, che ammontano a 1.993.847 euro". Una somma che prevede inoltre la realizzazione di varie attività socio economiche e di inclusione sociale, in particolare in favore degli immigrati di seconda generazione. Anche l’attuale sindaco Francesco Billi ha espresso soddisfazione per l’apertura del cantiere dopo una lunghissima attesa.

"Quando se ne iniziò a parlare durante il mandato Pieraccini - dice Billi -, io sedevo nei banchi di minoranza: si tratta dunque di un’opera significativa anche perché testimonia l’impegno di tutte le amministrazioni di Castrocaro Terme e Terra del Sole per garantire una continuità nella valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio architettonico". Il primo progetto di restauro complessivo della cinta muraria risale infatti addirittura all’Amministrazione Fussi e alla formazione del sodalizio di volontariato Terra del Sole s.o.s. sul finire degli anni Novanta mentre i primi interventi furono realizzati sotto le giunte guidate dallo stesso Fussi e da Francesca Metri.

"La chiusura dei lavori, consegnati il 20 aprile 2023, è prevista per il maggio 2024 - spiega Billi, ricordando tra gli interventi previsti "il restauro dell’originale percorso di ronda esterno del castello, della scala di accesso verso il Bastione, nonché il rifacimento della terrazza della scuola di musica antistante la sala concertistica, urgente anche per salvaguardare da infiltrazioni il sottostante Archivio storico". Billi ha infine voluto rendere omaggio al "compianto Roberto Pistolesi, che ricordiamo con grande stima e che ha lasciato un segno anche in quest’ultima fase progettuale".

Francesca Miccoli