Muraglione, l’estate si chiude con la Fiera sui Poggi

La quarta edizione della Fiera sui Poggi, nei pressi del passo del Muraglione, domenica 31 agosto, conclude simbolicamente la stagione turistica estiva dell’Appennino tosco-romagnolo, in particolare delle vallate del Montone e del Rabbi, in collaborazione col rispettivo versante toscano. Infatti, ad organizzare la manifestazione sono i comuni e le Pro loco di San Godenzo, Premilcuore e Portico e San Benedetto, stretti da un ‘Patto d’amicizia’ per "promuovere l’Appennino tosco-romagnolo in ambito economico, culturale, turistico, sportivo e sociale a vantaggio delle tre comunità", come sostengono i sindaci Emanuele Piani di San Godenzo (in cui si svolge la Fiera), Sauro Baruffi di Premilcuore e Maurizio Monti di Portico e San Benedetto. Dalle 10 al tramonto si svolgeranno iniziative ludiche, culturali e gastronomiche con le associazioni coinvolte. La Fiera è stata fino alla metà del Novecento un importante appuntamento per il settore zootecnico per commerciare il bestiame, ottenendo un notevole sviluppo con l’apertura della strada granducale del Muraglione nel 1836, come ricorda una lapide posta sul muraglione da cui prende nome il passo.

La manifestazione sarà animata da street food e specialità locali, fra cui i tortelli sulla lastra, da gruppi musicali, rodei di cavalli e bancarelle di artigiani e del mercatino. L’area pianeggiante, in mezzo ai boschi, a circa due km dal Muraglione e a mille metri d’altezza (con panorama sul Mugello, sul Falterona e sul Parco nazionale, vicino alla cascata dantesca dell’Acquacheta), è stata riqualificata dal Comune di San Godenzo nel 2022, con una stecconata in legno di castagno, tavoli da picnic, area grigliate, bacheche espositive e segnalazioni del sentiero di arrivo dal passo del Muraglione, percorso trekking interno al bosco, adatto anche a famiglie con bambini.

Quinto Cappelli