Murali anti-degrado con la Palmezzano

Domani alle 12,15, s’inaugura l’installazione ’Da Irene a...’ realizzata dagli alunni della scuola media Palmezzano guidati dai prof Stefano Ricci e Leonardo Gatta. Verranno applicate alle cancellate dell’ex scuola Maroncelli 7 stampe di grande formato riproducenti disegni ispirati ad opere della pittrice Irene Ugolini Zoli rielaborati in chiave personale e moderna. E’ stato scelto uno spazio pubblico degradato a causa dell’abbandono di rifiuti per cercare di riqualificarlo. Una sorta di murale applicato, il primo intervento di un progetto destinato a ripetersi in altre zone cittadine degradate.