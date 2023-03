Muratori con patentino per gru e sollevatore

L’azienda Recuperi snc di Cesena ricerca addettoa allo svuotamento manuale cassonetti di indumenti usati. Richiesta la patente B e possesso di auto propria.

Sempre a Cesena un’azienda edile è alla ricerca di tre muratori che abbiano almeno un anno di esperienza nella mansione e con patentino per gru e piattaforma sollevatore. E’ richiesto come titolo di studio la licenza media. E’ richiesta inoltre la conoscenza della lingua italiana e la patente B. Il candidato o la candidata deve essere munito di auto o moto e deve dare la disponibilità a trasferte in ambito regionale in base ai cantieri attivi dell’azienda. Viene offerto un contratto a tempo determinato pieno (di 40 ore settimanali) della durata di 10 mesi, con riposo al sabato e alla domenica. Le adesioni possono essere presentate esclusivamente tramite accesso con credenziali Spid, Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi) alla piattaforma telematica del Centro per l’impiego, con la compilazione del modulo online.