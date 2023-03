Musei, i Verdi ancora all’attacco Interrogazione al Mic sulla gestione

Il caso dei musei forlivesi approda al Ministero. I Verdi chiedono infatti che il ministro della Cultura intervenga sulla "girandola e lo smantellamento dei musei". Sostengono i deputati del gruppo Alleanza Verdi Sinistra: "Si adottino le iniziative di competenza per evitare che, dopo un importante investimento pubblico, venga smantellato il museo d’arte moderna e modificata la destinazione d’uso di palazzo Romagnoli, considerato che il previsto spostamento a Palazzo Albertini della collezione Verzocchi appare in violazione dell’obbligo di destinazione imposto dall’accettazione della donazione del 1961".

Le politiche culturali della giunta Zattini sono infatti nel mirino degli ambientalisti. "A Forlì da tempo si verifica una mutevole girandola di proposte, progetti, interventi, smantellamenti e trasferimenti riguardanti musei e istituti culturali – scrivono – e importanti musei sono chiusi da molto tempo".

In particolare, spiegano i deputati Avs,"Il record di destinazioni ed utilizzi appartiene all’ex asilo Santarelli. La biblioteca verrà sistemata al Palazzo Romagnoli, attualmente sede delle collezioni moderne e della Verzocchi".

La collezione dovrebbe infatti trovare collocazione nel palazzo Albertini. "In questo tourbillon di proposte non è indenne il San Domenico. Sono in programma lo spostamento dell’Ebe del Canova e lo smantellamento di parte dell’attuale museo, quella delle opere più antiche e importanti della città". I Verdi vogliono inoltre sapere "a quanto ammontino e chi abbia stanziato le risorse pubbliche impiegate nel restauro di Palazzo Romagnoli e S. Domenico per il consolidamento delle sale dell’Ebe e dei marmi e impiegate per gli allestimenti e se il ministero "ritenga legittimo buttare a mare la grande quantità dei recenti investimenti per nuove realizzazioni senza un rigoroso progetto culturale".