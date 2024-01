Musei San Domenico in continua espansione

L’anno che sta per cominciare sarà contraddistinto da molti cambiamenti che riguardano i contenitori culturali cittadini. Sono da poco stati assegnati i lavori sul quarto e ultimo stralcio dei musei San Domenico che prevede la realizzazione dell’ala mancante del secondo chiostro, costituita dall’edificazione di un ulteriore edificio a due piani e della riqualificazione degli interrati che ospiteranno, tra le altre cose, anche altri spazi espositivi. A pochi metri di distanza, nel vicino ex asilo Santarelli, troverà collocazione la biblioteca universitaria Ruffilli. La sistemazione è solo temporanea, fintanto che nella sede originaria di via Laziosi saranno in corso i lavori di restauro.

A condividere gli spazi con la biblioteca ci sarà anche il nascituro ‘Museo del Novecento’, che sarà curato dallo storico ed ex sindaco di Forlì Roberto Balzani. Nel piano interrato del Santarelli, invece, saranno depositati i libri della biblioteca comunale che non riusciranno a trovare spazio a palazzo Romagnoli, dove verrà trasferita in blocco la ‘Saffi’ mentre a palazzo del Merenda ferveranno i cantieri per la sua riqualificazione. Ma dove finiranno i quadri della collezione Verzocchi, finora appesi proprio a palazzo Romagnoli? La loro nuova sede è confermata: tra pochi mesi verranno ricollocati a palazzo Albertini, nella centralissima piazza Saffi, dove l’amministrazione spera che potranno finalmente vedere un deciso rilancio turistico.