Museo del teatro: una visita guidata

Domani pomeriggio alle 15.30, è in programma una visita guidata condotta da Filippo Tadolini, presidente dell’associazione Forlì per Giuseppe Verdi e regista d’opera, e da Gabriele Zelli, cultore di storia locale, al Museo Romagnolo del Teatro conservato a Palazzo Gaddi (corso Garibaldi 96). Per ragioni organizzative è necessario prenotare via Whatsapp al 346-0894441 (Patrizia Piolanti), oppure chiamando direttamente lo stesso numero. L’iniziativa è promossa nell’ambito della mostra dedicata al Teatro Comunale di Forlì a 80 anni dalla distruzione, che è allestita a Palazzo Morattini di Pievequinta grazie alla collaborazione fra le associazioni Amici della Pieve e Forlì per Giuseppe Verdi e il comitato Pro Forlì Storico-Artistica (l’esposizione, i questo caso, sarà visitabile per l’ultima volta domenica dalle ore 15 alle ore 18 - ingresso libero).