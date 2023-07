Museo dell’uomo e dell’ambiente, domani open day

In occasione della giornata nazionale delle Pro loco d’Italia, domani a Terra del Sole sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dell’uomo e dell’ambiente, aperto a ingresso libero dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Una struttura fondata nel 1972 dall’associazione di volontariato che promuove i gioielli della cittadella, "per conservare le vestigia di un mondo, quello contadino e artigianale, che andava via via perdendosi e che diveniva sempre più estraneo a chi non l’aveva conosciuto direttamente".

Il Museo non va considerato un semplice contenitore di oggetti, utensili e attrezzi; "la riprova della sua valenza culturale è stata la crescente frequenza con la quale gli stessi collezionisti hanno chiesto di dare visibilità ai loro pezzi, nonché il pubblico riconoscimento del lavoro svolto da parte delle istituzioni" spiegano alla Pro loco. L’esposizione si articola su 25 sale secondo due percorsi di visita.

Il primo, a carattere storico - architettonico, illustra l’origine e lo sviluppo della città fortezza di Terra del Sole, con particolare attenzione alle funzioni politico-amministrative che venivano esercitate nel Palazzo pretorio, sede del Museo. Il secondo percorso è invece mirato all’approfondimento degli aspetti etno-antropologici e territoriali e ricostruisce la vita e il lavoro degli abitanti delle colline fino agli anni Quaranta del secolo scorso. Per le scolaresche sono previste anche attività da svolgere nell’aula didattica. Domani sera alle 21, in chiusura della giornata delle Pro loco, piazza d’Armi ospiterà il concerto del locale corpo bandistico ‘Antonio Orsini’.

Francesca Miccoli