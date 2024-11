Museo dell’uomo e dell’ambiente: viaggio tra gli antichi mestieri

Archiviata la festa di Halloween e il giorno di Ognissanti, a Castrocaro Terme e a Terra del Sole continuano le visite guidate alla scoperta dei gioielli storici, artistici e architettonici locali. Domenica alle 15.30 nella cittadella medicea è in programma ‘C’era una volta in Romagna – Vita e morte, riti e tradizioni, lunari e antichi mestieri della Romagna di una volta’: un viaggio nel Museo dell’uomo e dell’ambiente, che ha sede nel rinascimentale Palazzo pretorio.

Un’iniziativa ideata e condotta da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia – Romagna per scoprire e riscoprire le nostre radici, gli usi e i costumi, tra il sacro e il magico, superstizioni e medicina popolare.

La visita, interamente al coperto, si sviluppa secondo l’itinerario etno-antropologico, nelle stanze del Palazzo dove sono ricostruite la vita nelle campagne, la casa del contadino con annesse la stalla, l’aia e la cantina, quindi le usanze e gli antichi mestieri della Romagna di una volta.

Partendo dall’aia, i visitatori compieranno un viaggio indietro nel tempo, dentro la casa di campagna di più di un secolo fa, passando davanti al grande camino, cornice del sacro focolare domestico, alla tavola apparecchiata, alla madia di alberaccio tarlato, al cassone delle granaglie, al lavabo in pietra e al letto in ferro battuto, ‘imbottito’ con foglie di granturco e riscaldato con ‘il prete e la suora’, prima di entrare nella stalla e scendere, in seguito, nella cantina.

Il ritrovo è fissato alle 15.30 sotto il loggiato del Palazzo (piazza d’Armi). La durata della visita è di due ore circa.

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349.8087330 entro oggi.

La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro il termine stabilito. La tariffa di partecipazione è di 13 euro per gli over 19, 10 euro per gli studenti delle scuole superiori, 8 per quelli delle medie; cifre a cui va aggiunto il biglietto di ingresso al Museo che è di 5 euro intero, e 4 ridotto. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole.

Francesca Miccoli