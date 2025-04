Museo, il libro di Caterina Mambrini sulla famiglia Cenni

Alle 16 al Museo civico Mambrini di Pianetto sarà presentato il libro di Caterina Mambrini (direttrice del museo) ‘Cenni dal lontano passato’ (Il Ponte Vecchio). Il lavoro è composto da tre sezioni che trattano storie legate a tre componenti dell’antica famiglia galeatese dei Cenni, a partire dal tempo in cui Galeata faceva parte del Granducato di Toscana. Cenni fu gonfaloniere e in seguito sindaco di Galeata per oltre un quarantennio. A lui è dedicata la via principale del paese oltre a una lapide all’ingresso del teatro comunale.

Intervengono lo storico Giovanni Cipriani e Flavio Cenno Cenni.

Info: 0543.981854.