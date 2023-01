Museo interreligioso chiuso e senza direttore "Visite già prenotate, ora si cerca di riaprire"

di Matteo Bondi

Il Museo Interreligioso di Bertinoro è temporaneamente chiuso. Così si legge nella scheda Google della struttura, quando lo si ricerca con il famoso motore di ricerca, ma anche nel sito stesso del Museo alla voce aperture. Il direttore del museo, Enrico Bertoni, ha dato le dimissioni dalla struttura che guidava fin dalla sua nascita. Anche Lisa Turroni, responsabile della segreteria didattica, non c’è più. Cosa sta succedendo al Museo che occupa il piano interrato della rocca vescovile di Bertinoro?

"Si tratta di avvicendamenti di personale" ci risponde la sindaca, Gessica Allegni. È il presidente della Fondazione Museo Interreligioso, Roberto Melandri, a entrare nel dettaglio. "Lisa Turroni era in graduatoria nel Comune di Cesena ed è stata chiamata – spiega –, mentre per quanto riguarda il direttore, già da due anni insegna nelle scuole del territorio. Un percorso iniziato in periodo Covid che ha deciso di continuare e che lo rende incompatibile come dipendente del Museo stesso. Al momento stiamo valutando di ripristinare il comitato scientifico, che accompagnava all’inizio la struttura, e darne la presidenza a Bertoni stesso". A parte il ruolo direzionale, al momento il Museo è senza personale che ne possa garantire aperture e attività. "Stiamo vagliando le soluzioni opportune – continua il presidente della Fondazione – per dotarci del personale idoneo per poter proseguire con le attività. Vorremmo già riaprire nelle prossime settimane".

Il Museo, prima della pandemia, veniva visitato da migliaia di studenti di scuole di ogni ordine e grado. "Stiamo ricevendo chiamate e prenotazioni anche adesso – conferma Melandri –, per questo motivo è ancor più necessario trovare il personale per garantire la didattica e le aperture. Una situazione che, come dicevo, dovremmo risolvere già nei prossimi giorni". Ci sono scolaresche che hanno prenotato la visita per febbraio, dunque restano poche settimane per dare una risposta che consenta di onorare gli impegni.

Il Museo Interreligioso di Bertinoro è dedicato alle tre grandi religioni monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo ed Islam). Venne inaugurato il 10 giugno 2005 e si tratta di un unicum in Italia che ha ospitato anche persone di grande notorietà: recentemente, il cardinale di Bologna Matteo Zuppi, presidente della Cei (conferenza episcopale italiana); in passato il cardinale Tarcisio Bertone. O un politico come Gianfranco Fini. Naturalmente, com’è nella natura del museo stesso, anche esponenti di altre confessioni: Seyyed Mohammad Khatami, ex presidente dell’Iran; o Aziz Hasanovic, gran muftì di Croazia (il gran muftì è la più alta carica per gli islamici di una nazione).

E’ nato per volontà della Diocesi di Forlì-Bertinoro, seguendo un progetto ideato e strutturato dal senatore forlivese Leonardo Melandri. Nel 2005 è nata anche la Fondazione Museo Interreligioso di cui fanno parte la Diocesi, il Comune di Bertinoro e il Centro Universitario che ha sede nella rocca. Il consiglio di amministrazione della Fondazione da meno di un anno è composto da: Roberto Melandri, don Enrico Casadei Garofani (vicario generale di Forlì-Bertinoro) ed Emanuela Penni su indicazione della Diocesi, Davide Rondoni e Simona Tondelli, vicaria dell’Università di Bologna, su indicazione del Ceub, Thomas Casadei e Maria Teresa Indellicati su indicazione del Comune di Bertinoro.