’Music is the best’ al Diagonal

Sbarca in città la seconda edizione di ’Music is the best’, concorso di scouting lanciato da Panico Concerti con il contributo della Regione, per sostenere e dare forza alla scena musicale indipendente. Dopo il successo delle prime date a Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, MITB arriva stasera alle 21 al Diagonal Loft Club dove si esibiranno Trizio (foto) con il suo cantautorato trasognato, l’urban pop di Sofia Rollo, la poesia della cantautrice milanese Lumen e le morbide sonorità di Leyla El Abiri. Durante questi live verranno scelti gli 8 semifinalisti, che vinceranno un periodo di formazione i con professionisti del mondo della musica e potranno registrare un brano in studio. Tutti i brani saranno raccolti in una compilation digitale. Una giuria selezionerà 4 progetti che passeranno alla finale, l’11 maggio al Locomotiv Club di Bologna. Tra loro saranno scelti i due vincitori di Music is the Best 2023.