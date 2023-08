Musica a Castrocaro Ferragosto sulle note dello Zanca Jazz Quintet

di Francesca Miccoli

Castrocaro Terme e Terra del Sole offrono oggi varie opportunità di svago ai vacanzieri di Ferragosto. Nel pomeriggio saranno aperti al pubblico due gioielli architettonici simbolo dei due paesi riuniti sotto un unico gonfalone: dalle 15.30 alle 19.30 nella località termale sarà possibile visitare la millenaria fortezza mentre alle 15 alle 19 a svelarsi sarà il rinascimentale Palazzo pretorio della cittadella. L’evento clou della giornata sarà il concerto ‘Tempo d’estate’ dello Zanca Jazz Quintet, che alle 21 si esibirà in piazza Machiavelli. In spartito brani che contengono, nel titolo, la parola ‘estate’, anche nella versione inglese ‘summer’: da ‘L’estate sta finendo’ a ‘E la chiamano estate’, da ‘Summer Samba’ a ‘The Summer Knows’, passando per ‘Summertime’ e ‘Estate’.

Oltre e tanti altri successi internazionali ri-arrangiati in chiave jazz. A esibirsi saranno il trombettista Giuseppe Zanca, il pianista Luca Bonucci, il batterista Vittorio Soglia, il bassista Luca Angelici e la cantante Claudia Cieli.

Il gruppo è capitanato da Zanca, laureato in tromba, produttore musicale, compositore e arrangiatore, in varie occasioni direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo; i suoi arrangiamenti per il quintetto sono costruiti su tessuti armonici mai banali e, anzi, spesso intimamente innovativi.

La formazione ha al suo attivo concerti in tutta Italia ed è composto da musicisti professionisti, accomunati dal desiderio di promuovere la musica nei suoi vari generi e di favorire lo scambio di idee, emozioni, esperienze d’arte con gli ascoltatori.

L’energia sprigionata durante le esibizioni risulta contagiosa e garantisce la massima sintonia fra gli esecutori e gli ascoltatori. Un appuntamento da non perdere.

L’ingresso al concerto è gratuito. Domani pomeriggio, invece, in occasione della fiera di San Rocco, sarà il corpo bandistico Orsini di Castrocaro Terme e Terra del Sole a esibirsi in maniera itinerante lungo viale Marconi, per l’occasione punteggiato da bancarelle. Per info, castrocarotermeterradelsole.travel.