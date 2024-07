Musica a lume di candela domani al castello del Capitano

Un appuntamento di rara suggestione è in programma domani sera nel castello del Capitano delle artiglierie di Terra del Sole. Un evento che sposa il piacere della musica, la luce calda e soffusa di tante candele, la magia di un castello rinascimentale: ‘Candle castle night’, un concerto nell’atmosfera creata da tante tremule fiammelle.

Protagonista sarà il duo d’archi Experience 2024 che interpreterà grandi colonne sonore selezionate per l’occasione: da ’Yesterday’ a ’Singing in the rain’, da ’Star Wars’ a ’Oblivion’, da Can’t help falling in love’ a ’You’ve got a friend in me’.

Il primo spettacolo è in programma dalle 21 alle 22, il secondo dalle 22 alle 23. Le porte apriranno trenta minuti prima dell’inizio del concerto, non saranno consentiti ritardi Il costo del biglietto va dai 25 ai 40 euro a persona. Il biglietto va acquistato online prima della serata. Per info e prenotazioni, tel. 380.9019371 (anche via whatsapp).

Il castello è in via Felice Cavallotti 4. ’Candle night’ nasce da una nuova concezione di intrattenimento culturale per scoprire le location più belle d’Italia sotto una nuova luce, quella delle candele, accompagnate dalle note soavi del concerto per un imperdibile connubio tra storia, musica e magia. Il canonico appuntamento con Splendido, l’evento estivo quindicinale nel grande parco del castello tornerà mercoledì 10 luglio.

f.m.