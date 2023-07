Musica amica degli alluvionati ’Romagna di Cuore’ all’arena

di Valentina Paiano

Nella suggestiva cornice dell’arena San Domenico domani alle 21 partirà il tour Romagna di Cuore che vede coinvolti nel complesso 120 artisti tra comici e cantanti. Il ricavato verrà interamente donato al Comune di Forlì per aiutare i forlivesi colpiti dall’alluvione. "Insieme a Luana Babini stiamo organizzando cinque concerti – afferma Maurizio Tassani, tenore forlivese – le città coinvolte sono Forlì, Faenza, Cervia, Marina di Ravenna e San Marino".

Ogni serata saranno presenti circa venti artisti fra band, duo, cantanti singoli e comici per un totale di 105 professionisti. "Gli artisti si sono messi a disposizione gratuitamente per creare questo progetto – dice Luana Babini, ex voce di Raul Casadei e presentatrice – ma è anche grazie all’aiuto prezioso degli assessori comunali Melandri e Cintorino che questo progetto ha preso vita". La collaborazione tra Babini e Tassani affonda le sue radici già nel 2016 con l’evento benefico a sostegno dei terremotati di Amatrice: "Anche questa volta gli artisti romagnoli hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di aiuto", dice Babini.

Si alterneranno sul palco nomi noti della scena locale tra cui: i duo composti da Luca Bergamini e Novella Vandi, Roberto Tomasi e Mirna Fox; Renzo il Rosso, Mauro Ferrara, Patrizia Ceccarelli, Silvia Ciani, Roberta Cappelletti tutti volti storici del liscio romagnolo. Saranno presenti anche cantautori di musica leggera come Luca Maggiore, Pasquale Venditto, Sofia Davis, Gianni Drudi, Jacopo Ciani Genio; numerose anche le band come i Frank David, Sofia e Ale, Due Note, Revolution Band, Fifth Town. Tra gli artisti emergenti la band Drama, formata da sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni e Omar Codazzi con la figlia Aurora vincitori del programma Standing Ovation su Rai 1.

Non solo musica, ma anche performance artistiche con Marko Daza, romagnolo d’adozione e campione europeo 2023 di pole dance; infine la comicità di Sgabanaza nota maschera romagnola ideata e interpretata da Pier Giuseppe Bertaccini.

"Le prenotazioni stanno andando bene, sono oltre 400 – afferma Luana Babini – speriamo di fare il tutto esaurito". Il costo del biglietto è di 15 euro ed è possibile prenotarsi ai numeri: 348 1023215 (Maurizio) - 338 4672368 (Luana).