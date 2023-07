Musica che unisce L’orchestra paneuropea comincia il suo tour

di Paola Mauti

Sul palco saliranno trenta ragazzi dai 16 ai 21 anni di età. La loro provenienza è varia, infatti arrivano da ben dieci Paesi diversi: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Romania, Spagna e Italia. I giovani sarannoaccompagnati, coordinati e diretti da maestri di pregio, quali Žiga Cerar, Achille Succi, Gioele Sindona e Giuseppe Zanca.

Si tratta della ’Giovane orchestra paneuropea’, nata nell’ambito del progetto ’La musica, un ponte tra i popoli’, promosso dall’associazione No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza). Un’idea nata nel 2013 con un obiettivo non è limitato alla messa in scena di concerti di alta qualità artistica, ma comprende la creazione di legami e sintonie destinati a durare nel tempo, creando quei "ponti tra i popoli", che solo la musica, pensata come strumento di dialogo e pace, può generare.

Anche quest’anno, dunque dei giovani musicisti di diversi Paesi calcheranno insieme le scene nel corso di una breve tournée che prevede in Italia tre appuntamenti, tutti in Romagna. Nello specifico i ragazzi si esibiranno sui palchi di Cesena, Santa Sofia e Forlì, per poi proseguire con altrettanti appuntamenti, questa volta in diverse località della Slovenia.

"Nel 2013 mi trovavo in Kosovo, in un campo di lavoro e ho scoperto che, nonostante tutto quello che era accaduto con la guerra, esistevano ancora ben dieci scuole di musica classica – spiega Teresa Indellicati, di No.Vi.Art –. Allora ne ho parlato con il direttore dell’istituto Musicale Masini di Forlì. Ne è nato un gemellaggio con la scuola di musica di Prizren, cui sono seguiti i contatti con le altre scuole che ora fanno parte del progetto. Possiamo dire che tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo è stato possibile grazie alla lungimiranza dei direttori delle scuole di musica".

La ’Giovane orchestra paneuropea’, che proprio in queste ore è impegnata con le prove dello spettacolo che li aspetta nei prossimi giorni, porterà in scena diversi brani, tutti studiati su repertori di musica classica e jazz: mezzi espressivi realmente internazionali grazie a cui poter superare ogni barriera.

Questi gli appuntamenti in cartellone: questa sera alle 21, alla Rocca Malatestiana di Cesena; domani, sempre alle 21, l’orchestra sarà a Santa Sofia. Il tour italiano si concluderà domenica, ancora una volta alle 21, all’arena San Domenico di Forlì.