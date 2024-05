Musica classica in chiesa per il patrono Sant’Ellero

Le celebrazioni di Sant’Ellero, patrono di Galeata, proseguiranno questa domenica, giornata di festa in cui grazie alla collaborazione tra il Comune e la parrocchia, con inizio alle ore 17 nella bella cornice della chiesa abbaziale, è in calendario un concerto di musica classica all’interno del programma ‘Nyckelharpa Resonance’; un progetto, quest’ultimo, che ha preso vita nel 2016 grazie all’incontro di musicisti accomunati da una comune passione per l’appunto, per la nyckelharpa, strumento conosciuto anche con il nome in italiano di viola d’amore a chiavi.

Nell’ensemble (che fa parte dell’associazione culturale Miralh), percussioni, ghironda, cornamusa, oud e voce hanno così trovato spazio nei repertori con la musica che si sviluppa in diverse espressioni che partono dalla musica antica, toccano il repertorio tradizionale europeo e arrivano fino alla musica popolare contemporanea.

I musicisti che saliranno sul palco per il concerto sono: Paolo Cereda (viola d’amore a chiavi, per l’appunto la Nikckelharpa, ma anche ghironda e symphonia); Riccardo Dossi (viola d’amore a chiavi, oud, liuto, percussioni, canto); Giulia Colombo (viola d’amore a chiavi, arpa, canto); Marco Suppo (nyckelcello, viella a chiavi, cornamusa, canto) e Roberto Gardelli (viola d’amore a chiavi, percussioni, canto).

