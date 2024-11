Musica classica nell’abbazia con il Quartetto Zenit e pranzo

Promosso dalla Pro loco dell’Alpe di San Benedetto e dall’Ostello ristorante Il Vignale, col patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto, si terrà domani alle 10.45 nell’abbazia benedettina e dantesca di San Benedetto in Alpe, un concerto di musica classica del Quartetto Zenit della Scuola Giuseppe Verdi di Prato. Il quartetto si è costituito nel 2022 e vede impegnati i giovanissimi musicisti tosco-romagnoli Beatrice Chiavacci al violino, Marta Iannaccone al violoncello, Gabriele Gardini al violino e Michelangiolo Chiavacci alla viola. I bravi musicisti si esibiranno in musiche di Antonin Dvorak, uno dei massimi protagonisti della musica boema del XIX secolo, e di Maurice Ravel, famoso compositore, pianista e direttore d’orchestra francese fra l’Otto-Novecento. Al termine del concerto, per chi vuole, c’è la possibilità di pranzare all’Ostello ristorante Il Vignale, con specialità della cucina tosco-romagnola (info e prenotazioni: 347.5999078).

Commenta Gianluca Casillo, titolare dell’Ostello Il Vignale: "Il maestro Michelangiolo Chiavacci, responsabile del quartetto, è un toscano trapiantato a Bertinoro, molto conosciuto per la sua preparazione e bravura in Romagna e in Toscana".

L’abbazia di San Benedetto in Alpe, fondata dal papa Leone IV fra l’848-853 e che accolsce Dante durante il suo primo esilio in Romagna nel 1302-1303, è una location ideale per concerti di musica classica.

Quinto Cappelli