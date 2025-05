Musica dal vivo al circolo Il Grottino

A Sadurano, frazione di Castrocaro, ogni fine settimana per tutta l’estate dalle 9 fino a sera il circolo Acli Il Grottino proporrà numerose iniziative per trascorrere giornate in relax tra buon cibo e ottima musica. La domenica dalle 16 musica dal vivo.

Si parte oggi con l’esibizione dei Balabeat, un gruppo formato dai ‘curiosi della musica: il chitarrista Vanni Bendi, il bassista Fabio Gardelli, il batterista Francesco Rossi, Loris Silighini, voce, sax tenore e soprano e il sax baritono Raffaele Balestri. Il quintetto darà vita a un concerto incentrato su sonorità che fondono le dinamiche dell’afrobeat e del funk con generi differenti.