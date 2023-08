Musica dal vivo e cena nel borgo

Aperitivo, musica e cinema a Galeata in via Zannetti. Oggi per la rassegna ‘Cinema Revolution’ a favore dei 17 comuni alluvionati della Romagna, a partire dalle 18,30 ‘L’Osteria di via Zannetti’ propone aperitivo a 10 euro con musica dal vivo dei Cinepoeti – Martina Capezzone e proiezione del film ‘Troppo cattivi’ di Pierre Perifel (ingresso gratuito).

Domani l’Osteria in collaborazione con la Pro loco presenta ‘Una sera in un borgo’: cena a 25 euro e musica di dj Oscar.

Info: 0543.981063 – 348.3918744,