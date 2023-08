Musica dal vivo e stand per la festa di Ferragosto

La Pro loco di Tredozio festeggia il Ferragosto per quattro serate tra gastronomia e musica. Da oggi a martedì 15, dalle 19 e domenica e martedì anche a pranzo dalle 12, saranno aperti gli stand per assaggiare i piatti tipici romagnoli, con pasta fresca fatta dalle azdore e specialità a base di cinghiale. E dopo aver gustato la cena al fresco degli stand gastronomici, l’appuntamento è in piazza Vespignani per godere dell’intrattenimento con musica dal vivo, dalle 21.15 fino a notte. Questa sera animerà la piazza la musica di Radio ‘80 per una serata a tema, domani spettacolo dei ballerini del Team dance Borgo, lunedì 14 intrattenimento musicale di Hattori Ganzo e a seguire Miky Master Dj, martedì 15 Onde Radio. Commentano Matteo Bendoni e Clara Parrucci, rispettivamente presidente e segretaria della Pro loco: "Chi verrà a Tredozio in questi giorni di Ferragosto si divertirà, mangerà bene e si godrà l’accoglienza della gente e delle bellezze del territorio".

q.c.