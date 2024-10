Musica d’avanguardia, riparte Area Sismica

Nella storica cornice di Ravaldino in Monte, l’associazione Area Sismica celebra con entusiasmo il suo 35° anniversario di attività. Dalla sua fondazione, Area Sismica si è affermata come punto di riferimento per la musica e la cultura nel territorio, offrendo un’ampia gamma di eventi, concerti e iniziative che hanno arricchito la città.

La nuova rassegna è divisa in due parti: fino a dicembre e poi da gennaio alla primavera. Il programma si apre il 27 ottobre, alle 18 sul palco di Area Sismica, con un trio d’avanguardia, i Konk Pack. La formazione riunisce artisti di primo piano del panorama dell’improvvisazione.

A seguire, dal 30 ottobre al 3 novembre, ottava edizione del festival Forlì Open Music in collaborazione con la Fondazione Angelo Masini e il Liceo Artistico e Musicale Canova. Mercoledì 30, alla sala Sangiorgi alle 12.15, si svolgerà la masterclass ‘Le pulsazioni del jazz contemporaneo’ di Stefano Zenni. Alle 19, si esibirà la Masini Jazz Ensemble. Si prosegue il 31 ottobre alle 11 con la conduction guidata da Michele Rabbia con gli studenti del Liceo musicale e dell’Istituto Masini. "Una performance – spiega Edoardo Fiorini, professore del Liceo forlivese – dove il maestro diventa esso stesso partitura e, attraverso segnali, attiva momenti di improvvisazione che permettono agli alunni di dare vita al loro pensiero musicale. Questa iniziativa ha un alto valore didattico".

Sabato 2 novembre alle 10.30, lo scrittore Ashley Khan terrà la conferenza dal titolo ‘The house that trane built - La storia della Impulse Records’ in collaborazione con l’associazione ‘Dai de jazz’. La mattina prosegue alle 11.30 con l’esibizione al pianoforte di Fabrizio Ottaviucci. Dalle 18 ci si sposta sul palco di Area Sismica con i concerti di Michele Rabbia, il trio Genera e i Tellkujira con Marco Fiorini. Il 3 novembre, infine, sarà il turno di Enrico Francisconi, i 7 Dance e la Chris Pitsiokos Ensemble.

"Forlì Open Music – sottolinea Ariele Monti, direttore artistico di Area Sismica – è una rassegna unica nel suo genere, da sempre contenitore di linguaggi artistici diversi e luogo di incontro di forme culturali nuove. L’ottava edizione parla di musica del presente, accogliendo artisti di fama internazionale".

Gli ultimi due appuntamenti in cartellone sono previsti domenica 24 novembre alle 18 col quartetto di origine orientale Far East Network e il 15 dicembre col suggestivo concerto al buio con John Edwards al contrabbasso, organizzato in collaborazione con L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

"La rassegna – conclude Vincenzo Buongiorno, vicesindaco con delega alla cultura – è frutto di un grande impegno di Area Sismica durante tutto l’anno ed è un appuntamento unico nel suo genere. Il valore aggiunto è che si svolge in una zona di collina e questo lega Forlì con l’entroterra. La nostra città ha un importante vivacità culturale che permette di creare momenti di condivisione e confronto preziosi".

Area Sismica (via Le Selve 23) è un circolo Arci e l’ingresso è riservato ai tesserati; informazioni e prenotazioni: www.areasismica.it.