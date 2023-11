Musica delle passioni si chiude con ’Giustizia e attesa della pace’

Oggi alle 16.30 ultimo incontro di ’Musica delle Passioni’ a Palazzo Romagnoli sotto la direzione artistica di Andrea Panzavolta, Filippo Pantieri e Stefania Navacchia. L’ultima tappa, di oggi pomeriggio alle 16.30, sarà dedicata a ’Simone Weil. 1943-2023 Giustizia e attesa della pace’. La figura della pensatrice francese sarà affrontata da due studiosi dell’università di Pisa, Tommaso Greco e Ilario Belloni, che evidenzieranno come in gioco non ci sia solo la sopravvivenza dell’Occidente, ma il suo stesso concetto, di cui Simone Weil aveva intravisto la crisi. Il percorso sarà accompagnato dalla musica francese, interpretata dalla voce del soprano Claudia Carletti, dal violoncello di Diego Pesaresi e dal fortepiano di Nicoletta Latini. Il programma alterna brani vocali e strumentali. Ingresso libero fino a esaurimento posti.