Musica dopo le parole. Occidente del Labirinto in chiesa a Ravaldino

Torna domani la 25ª edizione del Festival ‘L’Occidente nel labirinto’, dopo il primo appuntamento che ha avuto luogo ieri sera al circolo Aurora. Adesso è il tempo della musica, con il primo dei tre concerti previsti nei 14 incontri totali della rassegna. Alla chiesa di Ravaldino domani alle 17 si terrà infatti ‘Il Tempo di Vivaldi’, in linea con quella che è la trama orizzontale dell’intera kermesse, ossia la ‘Civitas nel tempo di Kronos’. A interpretare le musiche scritte dal grande compositore veneziano saranno l’Ensemble Sezione Aurea e il flautista Roberto Pasquini.

Il festival, organizzato a promosso dal circolo Acli ‘Lamberto Valli’, è stato aperto con il primo evento dal titolo ‘Capire il mondo fra storie e filosofia nell’area di Trump’, con interventi dei professori Roberto Balzani e Rocco Ronchi. I due accademici hanno dialogato con la mediazione del giornalista Pietro Caruso. "Eventi di questo tipo fanno bene alla nostra città, perché stimolano un importante senso di comunità – sottolinea il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno –, cosa che per una ‘civitas’ è fondamentale: questo concetto, che è anche il titolo del festival, vuole essere uno stimolo alla cittadinanza per confronto, unione e riflessione". Tutti gli eventi sono disponibili sul sito www.aclivalli.it e sulle pagine social del circolo.

Sergio Tomaselli