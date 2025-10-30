Musica e arte: così le note incontrano l’universo celeste

Torna domani alle 20.30 la rassegna ‘Spazi d’organo’ promossa da Forlì Antiqua in collaborazione con la diocesi di Forlì-Bertinoro e con il sostegno del Comune di Forlì e della Bcc. Per il suo secondo appuntamento, la kermesse prevede, nella cornice della chiesa della Santissima Trinità, un evento speciale che unisce musica e arte contemporanea: il concerto dell’organista Simone Vebber, in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Il Custode della Ragione’ di Andrea Mario Bert, a cura di Davide Boschini. Sulle note dell’organo Callido-Chianei, Vebber offrirà un programma dedicato all’universo celeste, con musiche di Buxtehude, Steigleder, Dupré e con improvvisazioni originali. La musica dialogherà con la performance dal vivo di Bert. L’ingresso è a offerta libera, e l’intero ricavato sarà destinato alla manutenzione straordinaria dell’organo della Chiesa del Carmine. Ai primi 66 partecipanti che varcheranno il portale della Chiesa verrà consegnata una cartolina ricordo numerata e firmata dallo stesso Bert. Durante la serata, don Antonino Nicotra esporrà inoltre il prezioso reliquiario in argento contenente il capo di San Mercuriale. Nei 21 giorni successivi, Bert diverrà il custode della Chiesa della Trinità, aprendo quotidianamente al pubblico (dalle 17 alle 20) il proprio processo creativo e i tesori artistici del luogo sacro forlivese. La mostra si concluderà venerdì 21 novembre, con la presentazione dell’opera ultimata.