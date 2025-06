Musica e cabaret alla rocca in ricordo di Tony Golfarelli

Il modo migliore per ricordare Tony Golfarelli è divertendosi, sorridendo e stando bene. Lo sanno bene i suoi amici e anche tutte le persone che nel corso degli anni sono entrate in contatto, anche per poco, con l’ex consigliere comunale e presidente provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I suoi amici lo sanno talmente bene che, domani alle 18 all’interno della rocca, hanno organizzato una serata di musica e cabaret dal titolo ‘Tony, amico mio’ con Enrico Zambianchi, gli Oldsense, gli Innasense, i V!v!d!, Giacomo Toni e Dj Robbi B.e la partecipazione speciale di Aax Donnel By Fracs. Saranno attivi alcuni truck food. L’ingresso è gratuito e il ricavato sarà interamente devoluto ad Aism.

Si tratta del terzo evento in ricordo di Tony che si svolge nel giro di pochi mesi. Domenica 27 aprile si è tenuta l’iniziativa ‘Corri con Aism nel nome di Tony Golfarelli’, promossa dalla sezione provinciale dell’associazione di cui fu presidente. A marzo si era tenuto il convegno ‘Tony Golfarelli e il suo esempio’ promosso dal Club l’inguaribile voglia di vivere. Golfarelli è morto il 18 aprile del 2024 all’ospedale di Siena, città dove si era trasferito dopo il matrimonio con Simona Monaldi, che proprio al convegno di marzo ha portato una toccante testimonianza. L’amministrazione comunale ha già espresso la volontà di intitolargli un giardino pubblico della città posto di fianco a via Tullio Golfarelli. Un’idea che è stata condivisa con la famiglia e che vede lo svolgersi un percorso, attualmente in corso, visto che si tratta di una persona morta da meno di 10 anni.

A Forlimpopoli lo conoscono e lo ricordano tutti: prima come ragazzo scanzonato sempre in giro con gli amici, poi con la carrozzina, una volta conclamata la malattia, in mille rivoli impegnato. Nel 2012 era entrato in consiglio comunale nel gruppo di maggioranza, in sostituzione di un consigliere dimissionario, con il sindaco Paolo Zoffoli. Incarico che i cittadini gli avevano confermato anche nel 2014, questa volta al seguito del sindaco Mauro Grandini. Molte barriere architettoniche della città sono state eliminate grazie alle sue segnalazioni e al suo impegno: aveva collaudato personalmente il nuovo allestimento del Museo, ma si era battuto anche per l’ascensore, nel cortile della rocca, che portava direttamente in sala del consiglio. Corse insieme all’atleta paralimpico Loris Cappanna lungo la ciclabile che collegava Forlimpopoli a Forlì, permettendogli "di andare in piazza Saffi anche senza autobus", ricordava lo stesso Tony.

Matteo Bondi