Musica e cibo diffusi con la ’Cena itinerante’

È già iniziata la grande attesa per la ‘Cena itinerante’ di venerdì 12 settembre nell’ambito della seconda edizione di ‘Saluti da Modigliana’ quando il centro storico del borgo si trasformerà in un vivace percorso enogastronomico, artistico e musicale.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Distretto A, Agrourbana APS e CL-Hub APS, all’interno della 18ª edizione delocalizzata della storica ‘Cena itinerante’ di Faenza, consolidatosi come uno spin-off in collina.

L’iniziativa conta sulla presenza di oltre 30 realtà tra ristoratori, cantine e birrifici, installazioni artistiche, mostre e dj set diffusi nei luoghi più suggestivi del paese. Quindi con vicoli, corti, scorci dimenticati e spazi privati che si animeranno con eccellenze locali e ospiti da fuori regione che proporranno un menù diffuso capace di raccontare sapori, storie e territori.

Antipasti, primi, secondi, dolci abbinati saranno disponibili nei luoghi più suggestivi e della Modigliana antica, entro la terza cinta muraria, fra la porta della Tribuna e la Rocca dei Conti Guidi, passando per la medievale Piazza Pretorio e la leggenda del baratto di Maria Stella.

Ci saranno eventi musicali diffusi, con dj set sparsi in vari punti del paese e una festa finale, che chiuderà la serata nel segno della danza e della convivialità. Mentre i locali sfitti del centro saranno animati da artigiani, illustratori e creativi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con realtà che da anni lavorano per valorizzare il territorio: Il collettivo Distretto A, nato a Faenza nel 2010, è l’ideatore della Cena Itinerante. Si occupa di rigenerazione urbana attraverso eventi partecipativi legati a arte, architettura e cibo. Agrourbana APS, fondata a Modigliana nel 2025, dopo anni di volontariato nei Sentieri Agrourbani, promuove pratiche che connettono l’ambiente urbano e rurale, valorizzando il paesaggio e il territorio. CL-Hub APS è nata lo scorso anno, attiva nella promozione culturale, artistica e sociale del territorio, con eventi inclusivi pensati per coinvolgere tutte le generazioni.

L’organizzazione consiglia l’acquisto anticipato di calici e braccialetti per poter usufruire al meglio del percorso enogastronomico. Per informazioni e aggiornamenti: info@agrourbana.it sulle pagine social @agrourbana.aps @cl.hub @distrettoa e su www.agrourbana.it o www.distrettoa.it.

