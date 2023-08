Musica e cocomero in Piazza Mazzini

A Castrocaro Terme l’avvicinarsi del Ferragosto porta la tradizionale cocomerata del Gruppo Alpini. Questa sera dalle 20.30 i ‘ragazzi’ della sezione locale delle penne nere offriranno a turisti e residenti freschissime fette di anguria. L’appuntamento è in piazza Mazzini. Il momento conviviale sarà allietato dalla musica dal vivo di Mauro. Molto attivo all’ombra del Campanone, il Gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’ guidato dal presidente Daniele Valentini non ravviva solo il cuore dell’estate ma accompagna la comunità in varie occasioni ludiche, come le feste delle scuole, e riscalda le fredde notti delle feste natalizie con il ‘fog ‘d Nadel’ allestito in piazza Buonincontro.