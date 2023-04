Musica e comizi in piazza Tutti gli eventi di domani

Domani torna la musica in piazza Saffi, con un evento organizzato e promosso da Cgil, Cisl e Uil. In occasione del 1° maggio il programma prevede, a partire dalle 15, il concerto della banda ’Città di Forlì’ e a seguire lo spettacolo musicale di Mirco Gramellinie la sua orchestra. Nel corso dell’iniziativa interverranno i segretari generali territoriali dei sindacati: Maria Giorgini (Cgil), Vanis Treossi (Cisl) ed Enrico Imolesi (Uil). Dalle 9.30, in piazza Saffi all’angolo con corso della Repubblica, saranno distribuiti i tradizionali garofani: se ne occuperà la federazione forlivese di Rifondazione Comunista (in caso di maltempo, sarà aperta la sede di via Locchi 22, nel quartiere Romiti).

Tante le iniziative in cartellone anche nei comuni del comprensorio. A Bertinoro alle 10 sarà deposta una corona al monumento dei cinque martiri, poi concerto dalle 16 nell’area verde di via De Gasperi; a Forlimpopoli alle 9.30 interventi dei sindacati, a Meldola mercato contadino e sfilata di cavalli e trattori, tra gastronomia e musica. Modigliana festeggia con un’escursione fino a Montebello, mentre a Portico e San Benedetto la banda animerà la giornata. Predappio, alle 11, celebra con la musica di Moreno e una degustazione di vini. Banda anche a Santa Sofia, dove si potranno anche ascoltare i discorsi dei sindacati.