Musica e sanità: i medici dell’Irst parlano del mieloma

Stasera alle 21, nella splendida cornice della Rocca di Caterina, è previsto il secondo incontro di Ematologia – Irst on the Road: si tratta di una rassegna di divulgazione scientifica, giunta alla sua terza edizione, nata su iniziativa del dottor Gerardo Musuraca e organizzata dal gruppo di Ematologia dell’istituto di Meldola, in collaborazione con Ail Forlì-Cesena, l’associazione che combatte la leucemia.

Focus in particolare sul Mieloma Multiplo: ‘Cos’è? Tanti nuovi farmaci per una malattia poco conosciuta’, è il titolo dell’incontro curato dai dottori Delia Cangini e Claudio Cerchione. A seguire si esibirà sul palco il gruppo Soul & Blues Quartet con Michele Scucchia, Nahuel Schiumarini, Ennio Moretti e Manuel Giovannetti.

Per maggiori informazioni, contattare Proeventi srl inviando una e-mail a info@proeventi.it