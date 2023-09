Musica e solidarietà, ecco la serata in ricordo di ‘Sino’ Questa sera a Torna a Santa Sofia si terrà l'evento "Sino Day - Musica in ricordo di un amico", una serata di musica in onore di Denis Fabbri scomparso nel 2015. Artisti e attività parteciperanno a titolo gratuito per raccogliere fondi da devolvere alla Lega Italiana Fibrosi Cistica. Prenotazioni: 393.4177246.