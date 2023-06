Musica e solidarietà, sul palco ’Doors to Baloon’ e Scout

Un messaggio di rinascita e di solidarietà è l’obiettivo della serata ‘Sulla rotta del cuore. Storie di vite e di mare in musica’ che si terrà il 21 giugno, ore 21.15, alla Fabbrica delle Candele e che sarà presentata da Marco Viroli, coordinatore artistico, e condotta dalla giornalista Stefania Polidori.

"Sul palco suonerà il Gruppo ’Doors to Baloon’ formato da circa 15 medici del nostro territorio appassionati di musica e appartenenti all’associazione ‘Salute e Solidarietà’ – spiega il presidente dottor Giorgio Maria Verdecchia – volta a prestare la loro opera gratuitamente per anziani, bambini e persone fragili, per raccogliere fondi a favore degli alluvionati, come avevano già fatto, nel dicembre scorso, a sostegno dell’Ucraina"

Assieme alla musica, sul palco saliranno molte persone a testimoniare, con la loro presenza, l’impegno ed il lavoro di altri gruppi e associazione a favore dei bisognosi. La serata prevede la partecipazione straordinaria del forlivese Gianfranco Bacchi, già comandante della nave Amerigo Vespucci, come ’narratore’ di parte della sua esperienza. Inoltre saranno proiettate immagini particolarmente significative. "Alla serata sarà presente l’Agesci – precisa Andrea Fabbri – che tanto si è impegnata soprattutto al Campostrino per la raccolta viveri". Uguale impegno per aiutare le persone in grande difficoltà è stato assunto da Estados Cafè.

"La serata è voluta fortemente da tante persone che hanno dato e ricevuto aiuto, ma soprattutto per sensibilizzare la popolazione alla solidarietà – ha detto l’assessore Paola Casara –. Inoltre sarebbe assai positivo fare incontri con musica anche nei luoghi in cui si è verificata la maggior criticità per dimostrare vicinanza e offrire un momento di sollievo e serenità a tutti".

Rosanna Ricci