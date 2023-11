Musica folk e popolare con il Duo Sonantiqua

Prosegue la programmazione del Forlimpopoli Folk Club con il concerto del Duo Sonantiqua. L’appuntamento è per domani alle 17 nella Sala Aramini in via Ghinozzi 3. Il Duo Sonantiqua è composto da Pietro Cernuto (voce, flauti e doppi flauti, zampogna a paro, tamburello) e Alessandro Mazziotti (flauti e doppi flauti, bombarda, ciaramella, zampogna di canna, zampogne a chiave, zoppa, gigante, cornamuse, cromorni, voce). Sonantiqua è un ensemble composto da musicisti che, dopo aver acquisito un solido bagaglio tecnico-culturale, soprattutto nel campo della musica popolare, frutto di anni di ricerca effettuata direttamente sul campo e di una intensa attività concertistica con le più svariate formazioni, sia in Italia che all’Estero, si uniscono per dar vita a un progetto particolare e forse unico nel suo genere. L’ensemble propone uno spettacolo originale dove tradizioni e culture millenarie si incontrano con nuovi linguaggi musicali in cui si allarga l’orizzonte delle opportunità e i ‘suoni della memoria’ possono contribuire a comporre la musica del nostro futuro.

La particolarità del progetto sta nel fatto di pensare al futuro degli strumenti tradizionali mantenendo ben salde le radici del passato e operare una innovazione della tradizione in modo ‘eco compatibile’, ovvero, sperimentando modalità esecutive tradizionali sia nella musica antica che in generi musicali moderni e urbani, senza per questo, modificare gli strumenti originali. Il repertorio comprende arrangiamenti di brani appartenenti alla musica di tradizione popolare italiana in genere, cercando di mettere in evidenza soprattutto i diversi stili e linguaggi rintracciabili nei molteplici balli, nei ritmi e nei canti, radicati nelle culture musicali dell’Italia, culla del Mediterraneo. L’ingresso è a offerta libera.

Matteo Bondi