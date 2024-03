‘Musica Inaudita’, ad Area Sismica il compositore Thollem McDonas

Continua la proposta della rassegna Musica Inaudita di Area Sismica (via le Selve 23). Oggi alle 18 è il turno del californiano Thollem McDonas, compositore, improvvisatore, educatore e attivista. William Parker lo ha definito un ‘moderno griot’, lodandone la capacità di unire alla propria musica gli incontri e le influenze di una vita musicale in continua evoluzione. Il suo progetto ‘Revelations of the Sun’ nasce proprio dal suo rapporto permanente con il pianoforte, con cui esplora continuamente le possibilità. ‘Worlds In A Life’, invece, è un nuovo progetto solista che si è evoluto dall’album più recente di Thollem, in collaborazione con Nels Cline e Terry Riley (Other Minds Records).

L’approccio di Thollem si basa su due domande: "What if? and Why not?" ("E se…? e Perché no?"); lo applica a tutto: come pianista, tastierista, compositore, improvvisatore, cantautore, attivista, autore e insegnante perennemente in viaggio. Il suo interesse è lavorare con persone di ogni provenienza e ceto, riunendo artisti e comunità intere

Il biglietto costa 15 euro; per gli studenti degli istituti musicali è ridotto a 10. Area Sismica è un circolo Arci e l’ingresso è riservato ai soci (info sul sito web www.areasismica.it).

Alessandro Mambelli