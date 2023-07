Musica per i giovani della parrocchia alluvionata

Nuovo appuntamento stasera con la musica classica in città a cura della cooperativa Emilia Romagna Concerti, in collaborazione con Rotary Club Forlì ed Emilia Romagna Festival: in scena alle ore 21, alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Conserva Corbizzi - viale Salinatore) un quintetto di giovani talentuosi musicisti espressione della Young Musicians European Orchestra (Ymeo) del maestro Paolo Olmi; l’ensemble sarà composto dal violinista Nicola Marvulli, dalla violista Barbara Ciccone, dal violoncellista Filippo Di Domenico, dal contrabbassista Diego de Santiago e dal pianista Filippo Castelluzzo. In programma vi sarà l’esecuzione di uno dei brani più famosi della musica da camera: il Quintetto ‘La Trota’ di Franz Schubert.

Il ricavato della serata sarà devoluto alle associazioni giovanili della parrocchia di Santa Maria del Voto in Romiti. I biglietti (10 euro l’intero, 5 il ridotto per over 65 e under 25; 1 euro per studenti fino a 25 anni) possono essere acquistati su Vivaticket o direttamente stasera alla Fabbrica delle Candele, a partire dalle ore 20 (info [email protected]).

Il quintetto Ymeo poi replicherà l’esibizione giovedì a Tredozio nell’ambito del festival Musicambiente.