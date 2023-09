Musica per il cuore. Frida Bollani Magoni suona per i volontari dell’alluvione

La domenica del Festival del Buon Vivere è un crescendo di emozioni fino all’arrivo di due grandi ospiti: Frida Bollani Magoni e Benedetta Tobagi. La prima si esibisce alle 21 al San Giacomo per ‘Note di Gratitudine’, ringraziamento in musica ai volontari dell’alluvione. Pianista, figlia del grande compositore Stefano Bollani e dell’attrice e cantante Petra Magoni, Frida è ipovedente dalla nascita: a soli 19 anni si è già esibita in tv e su importanti palcoscenici, tra i quali la festa del 2 giugno al Quirinale, ed è ormai un’ospite ricorrente del Buon Vivere. All’evento sono stati invitati i volontari coordinati dalla Caritas durante i giorni dell’emergenza. All’inizio, prenderà la parola il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza.

La scrittrice Benedetta Tobagi sarà invece alle 19.30 all’Arena del Buon Vivere, in piazza Guido da Montefeltro, per presentare ‘La Resistenza delle donne’, libro con cui ha vinto recentemente il premio Campiello. Benedetta, 46 anni, è figlia del giornalista Walter Tobagi, assassinato nel 1980, quando lei aveva solo 3 anni, da un gruppo terroristico di estrema sinistra. Frida e Benedetta incontreranno le scuole domattina alle 10 alla chiesa di San Giacomo.

Il pomeriggio inizia alle 16 al chiostro del San Domenico per ‘Che personaggio sei?’, storie ribelli dalla collezione del progetto europeo G-Book. Dalle 16 alle 19 prosegue ‘Playing in the mud!’, laboratorio musicale per famiglie con bimbi da 0 a 5 anni al chiostro dei musei. Alle 17, la Chiesa di San Giacomo ospita ‘Volevo volare con i piedi per terra’, concerto di Bungaro, con gli special guest Elisa Ridolfi, e alle percussioni e vibrafono Marco Pacassoni. Sempre alle 17, ma alla Cittadella del Buon Vivere, c’è il talk ‘Che tempo farà domani?’, confronto sui recenti eventi meteorologici e sugli scenari futuri. Alle 17.30 si prende posizione al refettorio del San Domenico per la presentazione di ‘Quaderni di teatro carcere’, rivista edita da Titivillus con un focus sul caso ‘Io ero il Milanese’, titolo di un podcast poi diventato libro di successo: racconta la storia di Lorenzo, ladro, rapinatore, carcerato, fino a un inaspettato lieto fine che lo porta a reinserirsi nella società. Saranno proiettati i video e le letture realizzati dal gruppo teatrale Malocchi e Profumi. Fino alle 18 prosegue all’istituto salesiano (via Episcopio Vecchio) l’evento ‘Una piega per l’Hospice’.

Alle 18 la Chiesa di San Giacomo ospita ‘L’incredibile viaggio’, concerto di pianoforte di Andrea Missiroli e alla stessa ora ai musei San Domenico ‘Suggestioni sonore’ di Maurizio Castellucci nell’ambito della mostra di Delio Piccioni ‘Omaggio a Cesare Majoli’. Alle 20.30 alla Corte San Ruffillo di Dovadola la conferenza con l’entomologo Stefano Vanin su ‘San Mercuriale. Alla ricerca delle radici del nostro Santo’, primo vescovo di Forlì. Alle 21 dj set con Nic-Archivio 180 alla Cittadella del Buon Vivere.