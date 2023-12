Musica popolare, il 2023 chiude con Ferro Battuto

L’ultimo concerto del 2023 della rassegna Forlimpopoli Folk Club va in scena domani alle ore 17 all’interno della storica Sala Aramini in via Ghinozzi 3, con il gruppo Ferro Battuto che presenterà il suo ultimo lavoro ‘Amuri, gelusia, spartenza, sdegnu’. Sul palco saliranno Ferruccio Iiriti alla voce e fisarmonica, Alessandra Antimi al flauto e Fabrizio Sabia alla chitarra. Ferruccio IIriti, musicista storicamente legato alla Scuola di Musica popolare, fra l’altro è membro dell’Orchestrona della stessa Scuola, è un raffinato autore di testi e musiche proprie. Dopo alcuni anni di silenzio, torna con il suo progetto musicale animato da una nuova formazione. Il suo è un itinerario di canzoni che si snodano sotto un’enorme distesa di rovi, irta di more, dove stanno sepolti i rottami del Ferrabattuto, ma questi, come un fiume carsico riemergono a perenne monito di ciò che può la follia umana se le si dà libero sfogo. L’ingresso al concerto è a offerta libera. La rassegna, promossa dalla Scuola di Musica Popolare, ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Info su: info@musicapopolare.net o 389,1005150; www.scuola musicapopolare.net.