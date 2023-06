Musica, pranzo e sfilata per aiutare chi ha bisogno: raccolti 8mila euro

Meldola ha risposto alla grande nella raccolta fondi pari a 8.000 euro in favore delle persone colpite dall’alluvione. Infatti nell’arco di solo 8 giorni si sono svolte tre importanti iniziative solidali: l’11 giugno il pranzo benefico presso il teatro ‘ M.T. Minoccari’ organizzato dalla Caritas cittadina, Croce Rossa e Protezione Civile. Il 17 giugno in piazza Orsini si è svolto il concerto della Tam Tangram Band (in gran parte composto da persone diversamente abili) ideato e promosso dalle Associazioni Cattoliche Meldolesi, coordinate dal Circolo Acli ‘Il Ponte’, mentre il trittico di eventi di solidarietà si è concluso domenica 18 giugno sempre in piazza Orsini con cena, musica e sfilata di moda organizzato dalla Proloco e dal Comune. Hanno partecipato nell’occasione anche il tenore Maurizio Tassani e il maestro Andrea Missiroli. "Di particolare rilievo e di effetto lo spettacolo dei ragazzi della Tangram Band – scrivono i promotori – che hanno suonato e cantato melodie meravigliose. Emozionante l’immancabile canzone di avvio della festa con ’Romagna mia’ intonata dal gruppo e cantata in coro dalle numerose persone intervenute. La serata si è svolta all’insegna dell’ormai celebre motto in dialetto ’Tèn Bota’ divenuto l’emblema della ripartenza dopo i disastri dell’alluvione.

Nell’occasione è stata donata al sindaco Roberto Cavallucci e al parroco don Enrico Casadio la maglietta con la scritta inneggiante alla forza della reazione dei romagnoli. Vanno aggiunte in raccolta le offerte nelle messe domenicali e una donazione in occasione di un matrimonio. I rappresentanti delle Istituzioni locali, i responsabili delle associazioni di volontariato hanno ringraziato ed elogiato i tantissimi cittadini che hanno partecipato – concludono – evidenziando un senso profondo di comunità".

o.b.