Musica sacra, applausi meritati per don Marino Tozzi

Chi non conosce don Marino Tozzi non conosce la vera musica sacra corale. Quest’anno la Cei ha inviato il messaggio per la 46ª giornata per la vita (il 4 febbraio) con il tema "la forza della Vita ci sorprende": un tema che parte dalla creatura dono del Creatore. Era inevitabile il riferimento alla Madonna Creatura delle creature, Madre della vita, per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco con canti mariani. Su iniziativa del locale Centro di Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita, in collaborazione con la diocesi è stato invitato il gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole diretto da don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole. La corale era composta da 15 donne e 4 uomini, un organista e il direttore di coro nella persona dello stesso don Marino.

I canti si sono sviluppati tutti sulla ‘Ave Maria’. Il concerto è durato quasi un’ora senza alcuna interruzione. I brani sono stati armonicamente stupendi con una perfetta fusioni di voci, una polifonia magistralmente diretta. Alcuni dei brani sono stati scritti da don Marino ed è stata una vera rivelazione. L’intero concerto è stato percepito come preghiera ininterrotta alla Madonna e in religioso silenzio. Al termine l’applauso di gratitudine per una scoperta di gran valore musicale e spirituale. Don Marino è stato una vera rivelazione. Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì, ha seguito con stupore anche perché, forse, non conosceva don Marino in questa veste di compositore e direttore di coro. È stata una vera ovazione e l’applauso è terminato a richiesta di don Marino.

Penso che iniziative così significative e piene di amore debbano essere maggiormente divulgate: è anche una strada per la Pace. Vorremmo che questa ‘gemma preziosa’, non venisse trascurata o buttata nel dimenticatoio ma che avesse una divulgazione sia a livello parrocchiale e, perché no, anche tra enti che condividono l’idea della Pace. Difendere la vita vuol dire amare la Pace.

Pasquale Armagno