musica sotto le stelle

’Cantando con Wilma Vernocchi e amici’ è l’appuntamento musicale in programma alle 21 all’Arena San Domenico. Protagonista sul palcoscenico la celebre soprano forlivese che, per l’occasione, sarà affiancata anche da due cantautori: Massimo di Cataldo e Franco Fasano. In piazza Guido da Montefeltro prenderà vita un incontro artistico tra generi differenti, dal classico e moderno, dalla lirica alla musica leggera, il tutto all’insegna del bel canto. Gli artisti saranno accompagnati dal pianista Giuseppe Ottaviani. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.