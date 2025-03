Musica stanotte con Dj Nuzzle a Le Chateau Club

‘Nuzzle @ Le Chateau Club’ è il titolo dell’evento in programma questa sera alle 23 nel locale disco all’interno del Castello del Capitano delle Artiglierie (o di Porta Fiorentina) di Terra del Sole. Protagonista di questo appuntamento sarà appunto Dj Nuzzle, autore del brano virale ‘T’amo, t’amo, t’amo’, portato al successo da Ivana Spagna. Si ballerà musica techno, hardtechno, hard groove e ipnotic in una pista, hip hop, reggaeton, latin house nella seconda. Chi è in lista può accedere entro l’una pagando 10 euro; 15 euro comprensivi di una consumazione per chi ha acquistato il biglietto in prevendita: 20 euro con consumazione infine per l’acquisto del ticket direttamente al botteghino (per informazione e prenotazione tavoli tel. 333.3616505).

f. m.