Musical, l’Accademia va in scena

Nuovo appuntamento con l’Accademia del Musical di Castrocaro nel Palazzo pretorio di Terra del Sole che, domani alle 15.30 ospiterà lo spettacolo ‘In to the woods - nel bosco’ di Stefan Sondheim, messo in scena dagli allievi del corso professionale al termine del laboratorio teatrale. Interpreti Alessia Dallari e Francesca Cenni del I anno, Margherita Calidori e Anna Farronato del II, Chiara Ambrosini e Cristina Cecilia del III anno, e Gabriele Petti della specializzazione post triennio.

Riduzione, adattamento, drammaturgia, direzione musicale e regia di Fabiola Ricci, direttrice dell’Accademia, La rappresentazione sarà preceduta da un’introduzione dell’assessore al welfare e ai servizi sociali Federica Pierotti. All’ingresso sarà possibile visitare l’installazione ‘Il bosco delle fiabe’ a cura della biblioteca comunale Battanini. L’ingresso è gratuito. L’appuntamento è patrocinato dal Comune termale e realizzato in collaborazione con la Pro loco medicea e biblioteca comunale.