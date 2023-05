’Musiche di Pace’ per la festa della Beata Vergine

La comunità cristiana cattolica di Meldola in collaborazione con il Comune promuove ‘Maggio 2023-Musiche di Pace’. Oggi alle 18, in occasione della Festa della Beata Vergine delle Grazie e della Festa della Mamma, nella chiesa di San Francesco la santa messa animata da ‘Schola Cantorum’ di Gualdo Tadino diretto da Padre Dario Tisselli e all’organo Pierino Rossi.

Invece domenica 28, in occasione della Pentecoste, nella chiesa di San Nicolò, alle 19, concerto in onore di Maria e della corista Teresa Minoccari Amaducci. Cantano la Schola Cantorum di S. Maria Lauretana in Bussecchio con la partecipazione del Free Chant Ensemble. All’organo Massimo Salimbeni e dirige Roberto Schirinzi.