Musiche extra-ordinarie, spazio a un nuovo talento

Nuovo appuntamento domani alle 18 con la rassegna ‘Musiche extra-ordinarie’ ad Area Sismica. Questa volta sul palco di via le Selve sale Mariasole De Pascali, flautista e performer votata ‘Miglior nuovo talento’ nel referendum della rivista Musica Jazz, che presenterà il suo primo lavoro discografico intitolato ‘Fera’. L’album è frutto delle diverse esperienze nell’ambito dell’improvvisazione, della scrittura creativa e delle musiche contemporanee. Senza soluzione di continuità, le composizioni si alternano attorno a oggetti sonori e impulsi elettrici, con reminiscenze dal jazz alla musica da camera, fino al rock. De Pascali si esibisce sul proscenio di Area Sismica con un’inedita formazione: Giorgio Distante alla tromba e alla tuba; Adolfo La Volpe alle chitarre elettriche; Lucio Miele a vibrafono e batteria.

Distante si è formato al Berklee College of Music di Boston e nel 2009 si è laureato col massimo dei voti in musica elettronica al Conservatorio di Perugia; è stato nominato tra i migliori 100 dischi per i Jazzit Awards 2012 e dal 2015 lavora anche a uno strumento elettroacustico di sua ideazione, un ibrido tra elettronica e tromba.

La Volpe è un polistrumentista, compositore e improvvisatore che ha tenuto concerti in Italia e all’estero; ha inciso, tra progetti personali e collaborazioni, oltre sessanta cd.

Miele, infine, collabora con orchestre ed ensemble di musica da camera e di jazz e partecipa a vari festival; ha condiviso il palco con numerosi direttori d’orchestra tra cui Riccardo Muti e a teatro ha lavorato con Giancarlo Giannini.

Ingresso 15 euro; per gli studenti degli istituti musicali il prezzo è ridotto a 10. Area Sismica (via le Selve 23, località Ravaldino in Monte) è un circolo Arci e l’ingresso è riservato ai soci (info: www.areasismica.it.).

v . p.