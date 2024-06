‘Musichiamo il cinema muto’. Rassegna al via con Buster Keaton

Parte stasera alle 21, alla Fabbrica delle Candele di Forlì e alla Rocca di Caterina Sforza la rassegna estiva di ForliMusica. Il primo evento, è ‘Musichiamo il cinema muto’. Verranno eseguiti brani degli anni ’20 che accompagnavano i film ma anche ispirati alla musica da ballo del tempo (marce, valzer, fox-trot). Sullo schermo verranno presentati due capolavori rivoluzionari di Buster Keaton ‘One Week’ del 1920 e ‘La palla n. 13’. Restaurati dalla Cineteca di Bologna, i film saranno accompagnati dal vivo dall’Orchestra del Conservatorio Maderna di Cesena, con al pianoforte il maestro Pierluigi Di Tella. Direttore sarà Giorgio Babbini che è anche curatore anche degli arrangiamenti.

Domenica, ore 21, si terrà una prova aperta per i giovani under 30 (ingresso gratuito) e il 17 giugno (ore 21) verrà presentata la partitura di Dimitry Šostakovič dal titolo ‘Novyi Vavilon op 18’ del film ‘La Nuova Babilonia’. Ambientato a Parigi negli anni 1870-1871, il film racconta la sconfitta dei francesi e l’assedio di Parigi da parte dei prussiani. Le musiche di Šostakovič hanno un tono ininterrotto e sinfonico e saranno eseguite dal vivo dalla ForliMusica Orchestra. Seguirà il 26 luglio, ore 21, nella splendida cornice della Rocca di Ravaldino, per la rassegna ‘Arena Rocca di Caterina’, il concerto ‘Tenor Tribute feat. Max Ionata’, progetto nato dall’idea di Alessandro Fariselli e Fabio Petretti, sassofonisti con all’attivo anni di concerti nei jazz club, nei teatri e nei festival, che proporranno testi di sassofonisti come Dexter Gordon e Wardell Gray, Johnny Griffin, Eddie Lockjaw Davis, Coleman Hawkins, Sonny Rollins e Lester Young e John Coltrane. A volte capitava ai jazzisti di trovare dei colleghi impegnati a esibirsi e venivano creati concerti improvvisati. Per l’occasione ci sarà la presenza di Max Ionata, considerato uno dei maggiori sassofonisti jazz italiani che ha riscosso sempre grandi successi in patria e all’estero.

Fabio Petretti, che ha curato anche gli arrangiamenti del progetto, Alessandro Fariselli, Max Ionata ospite graditissimo della serata, accompagnati da Paolo Ghetti al contrabbasso, Gabriele Zanchini al pianoforte e Fabio Nobile alla batteria, si esibiranno con atmosfere che infuocavano i jazz club del passato.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 (over 65 e under 25) e 5 (soci ‘Amici della Musica’). I biglietti saranno acquistabili (diritto di prevendita 1 euro) direttamente online dal sito www.teatrodelleforchette.it, accedendo direttamente alla piattaforma Webtic. Infoline: 0543.1713530 - forlimusicaaps@gmail.com.

Rosanna Ricci