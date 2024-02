MyVet, l’app per chi ama gli animali: "Cure e servizi a portata di clic"

È made in Forlì l’innovativa app MyVet per la gestione degli animali domestici, frutto della creatività di 4 under 30 della città di Saffi. Uno strumento utilissimo e gratuito, che consente ai proprietari di prendersi cura dei propri pet a 360 gradi, facendo fronte a tutte le loro esigenze in maniera interattiva direttamente dallo smartphone. Scaricabile dallo scorso 29 gennaio dai principali store digitali, l’app concentra in un unico portale informazioni e servizi utili, suddivisi in quattro sezioni: myPet, MyVet, PetCare e PetShop. Se MyPet si può considerare una sorta di carta d’identità dell’animale, MyVet è un vero e proprio libretto sanitario, in cui conservare tutti i dati della cartella clinica e vaccinale. Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, l’app ricorda impegni e scadenze delle prassi sanitarie, permette inoltre di individuare i veterinari della zona, interagire con loro, prenotare una visita o una consulenza. La sezione PetCare permette all’utente di trovare gli operatori che prestano servizi dedicati: dai toelettatori ai pet sitter, dagli asili per animali ai luoghi per portarli a passeggio.

La sezione PetShop, infine, è un negozio digitale in cui poter ricevere assistenza diretta on-line, sottoscrivere un’assicurazione sanitaria a copertura della salute degli animali domestici, acquistare prodotti sanitari e mangimi. Si chiama MyVet anche la start-up che ha sviluppato l’app. Un’avventura imprenditoriale partita nel giugno 2023 dall’incontro fortuito tra Francesco Zattoni, Enea Toschi, Alessandro Piovano e Ruggero Pollini. "Ho visto i problemi del mondo della veterinaria sul campo, nella clinica di mio papà, che da 35 anni svolge il mestiere di veterinario – spiega Zattoni, 26enne laureando in medicina veterinaria, presidente e ideatore di MyVet –. Avevo capito che mancava qualcosa che aiutasse tutto il settore e che risolvesse queste problematiche".

"Tutto complicato e scomodo e questo si ripercuote sulla salute degli animali, che non sono adeguatamente tutelati, e sul benessere del settore, che vede moltissimi scontenti" aggiunge Toschi, Ceo e primo finanziatore dell’app. MyVet ha riscosso un successo immediato, molto prima del lancio della scorsa settimana: a metà ottobre la start-up aveva già ricevuto più di 200 pre-ordini, sviluppato partnership con il mondo della veterinaria, costruito una polizza assicurativa e presentato il prodotto alla fiera nazionale QuattrozampeinFiera di Torino, con oltre 500 manifestazioni di interesse firmate in soli due giorni. A effettuare la sottoscrizione i professionisti del settore che potranno connettersi alla clientela attraverso database dedicati, gestire il calendario di appuntamenti e accedere agevolmente alle cartelle cliniche dei pet, abbonandosi alla versione business di MyVet. "Per qualche settimana sarà ancora gratuita per i veterinari, mentre gli altri operatori, dagli educatori cinofili ai toelettatori, potranno registrarsi al costo di 199 euro l’anno", spiega Toschi.

L’espansione dell’app, che in soli sette giorni ha fatto registrare già un migliaio di download, è destinata a proseguire: grazie ai fondi raccolti con la vittoria del bando Smart and Start, l’impresa continuerà il suo processo di crescita e procederà all’assunzione di nuovi talenti per sviluppare altre tecnologie, prodotti e servizi innovativi. I quattro moschettieri che "desiderano rivoluzionare il mondo della cura dell’animale domestico", guardano avanti con ottimismo: "la nostra intuizione crescerà, la sua missione è nobile e il suo prodotto di alta qualità".