"Naima club più vivo che mai" Bilancio positivo

La stagione sta per concludersi ed è tempo di bilanci per il locale di via Somalia ‘Naima Club’, un’attività storica per la città di Forlì, considerando la sua lunga apertura che, dal 1962, porta fino ai giorni nostri, senza mai alcuna pausa nelle attività che spaziano dai concerti live, a quelli a tema con dj e consolle, fino ad arrivare ai momenti dedicati al ballo. "Anche in questi mesi – spiega il gestore Gerry Di Maio – siamo riusciti nel nostro intento di catalizzare un grande afflusso di pubblico che ha potuto usufruire di una foltissima serie di appuntamenti legati all’intrattenimento sociale, culturale e musicale".

In particolare hanno conquistato il pubblico due rassegne musicali che hanno attirato al club ogni sera centinaia di persone: "Si tratta – prosegue Di Maio – di ‘Note Italiane’, dedicata al sound di casa nostra, e ‘Naima Rock’ che parlava specialmente agli appassionati di rock internazionale". Ancora conferme, inoltre, per l’ormai tradizionale appuntamento con il cabaret del giovedì sera che con il seguitissimo show del ‘Cialtronight’ condotto dal comico forlivese Andrea Vasumi "ha fatto registrare il tutto esurito in tutte le sei serate in programma, così come l’appuntamento seguitissimo con il ‘Boogie woogie’ del lunedì sera ed il ‘Sabato Dance’ di Giorgio Paganini che conclude una settimana sempre piena di emozioni". In programmazione sono state sempre inserite anche sere dedicate al mondo del sociale, organizzate dalla Coop Taverna Verde, titolare del locale: diversi appuntamenti hanno visto la realizzazione di raccolte fondi a favore delle associazioni ‘Cure Rtd Odv Italia’, ‘Diabete Romagna’, e altre associazioni mediche, sindacali e sociali. Grazie alla generosità degli intervenuti e dei volontari del gruppo di soci e socie della Coop Taverna Verde è stato possivile raggiungere importanti risultati utilissimi per finanziare numerosi progetti.

Ora, mentre proseguono gli ultimi appuntamenti in calendario per la stagione, il team sta già lavorando a nuove idee e progetti per il 202324 del Naima Club Forlì che, come assicura Di Maio, è "sempre più vivo che mai".