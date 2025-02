Naima Club, stasera torna la ’Cialtronight’ a tema carnevalesco

Nuovo appuntamento con la comicità questa sera alle 21,15 al Naima Club di via Somalia, che ospiterà la ‘Cialtronight di Carnevale’, presentata da Andrea Vasumi. Tra ironia, imprevisti e ospiti a sorpresa, prosegue il format più amato e coinvolgente, questa volta a tema carnevalesco, con interventi anche del New Dance Studio che proporrà speciali performance di ballo. Il prezzo del biglietto per partecipare all’evento è di 20 euro per l’ingresso intero, mentre per under 16, studenti universitari e over 65 anni è previsto un ridotto a 18 euro. I biglietti sono acquistabili in prevendita sulla piattaforma Webtic collegandosi al sito www.teatrodelleforchette.it Per informazioni e prenotazioni: 339.7097952; 347.9458012; 0543.1713530; info@teatrodelleforchette.it.