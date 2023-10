Naima Fondation, un festival per i 40 anni

Nasceva quarant’anni fa il Naima Jazz Club di Forlì, da un’idea di Michele Minisci, oggi direttore artistico della Naima Fondation. Il locale è stato per decenni uno straordinario punto di riferimento per gli amanti di musica jazz, ospitando diversi illustri esponenti del genere. Fra questi spicca il nome di Chet Baker, che si esibì al Naima in una storica serata del 1984.

Michele Minisci coltiva da sempre una smisurata passione per il Jazz e da decenni è impegnato nella sua promozione e divulgazione. "Il jazz è una musica rivoluzionaria, di resistenza contro le ingiustizie, portata alla luce dagli ultimi della società americana", spiega Minisci, che ha organizzato una grande festa col supporto di alcuni sponsor e dei vecchi soci del locale, ai quali è stata rivolta una raccolta fondi in corso sui social network.

I festeggiamenti saranno divisi in due parti: una mostra e una serie di concerti, che andranno a costituire un piccolo festival. Durante la mostra, che avrà luogo nella sede della Provincia fra l’11 e il 15 dicembre, saranno esposti gli spartiti e le copertine dei dischi jazz e swing degli anni Trenta e le foto dei migliori concerti organizzati nel corso degli anni al Naima Jazz Club. Una sezione sarà interamente dedicata a Chet Baker.

Il primo concerto, a cura di Gabriele Zelli, si terrà lunedì 11 dicembre presso Cosascuola. Sarà un omaggio a Mario Bonavita, in arte Marf, eclettico musicista forlivese attivo nella prima metà del Novecento. Seguirà un concerto della Maramao Italian Jazz & Swing Band. Il 12 dicembre Cosascuola ospiterà una rivisitazione in chiave swing-jazz della musica italiana, eseguita da Anna e Paolo Ghetti e Fabio Petretti. Il 13 dicembre andrà in scena all’Istituto Masini un concerto della Vince Vallicelli Blues Band, con Sara Piolanti. Il 14 dicembre la Fondazione Zoli ospiterà la proiezione di alcuni concerti di Chet Baker e al Masini si esibirà il Tom Kirpatrick Jazz Quartet. Il 15 dicembre all’Istituto Storico della Resistenza verrà esposta una mostra dedicata alle più importanti riviste mondiali di Jazz. In serata al Masini omaggio a Nicola Arigliano, con il Bona Vista Social Group, diretto dal maestro Giuliano Cavicchi.

Il festival si chiuderà il 16 dicembre con il concerto ’Il Gospel e lo Spiritual del Mississippi’ presso la Chiesa San Francesco, con Irene Robbins, Von Washington e Lara Luppi. Seguirà il brunch al Club 82, con performance al pianoforte del Maestro Cavicchi, accompagnato dalla voce di Daniela Bertoli. In serata al Masini verrà presentato il cd Naima Two, nato da un concorso per una libera interpretazione del brano di Coltrane. Seguirà il concerto di Stefano e Patrizio Fariselli.

Michele Santolini