Naima, gran finale per i 40 anni

Gran finale oggi per la rassegna dedicata ai 40 anni del Naima jazz club. Si parte alle 12 presso la chiesa di San Francesco, in corso Garibaldi, con il Gospel del Mississippi, guidato da Irene Robbins alla voce e pianoforte, con la partecipazione straordinaria di Vonn Washington, attualmente in tour con Zucchero, e Lara Luppi, nota cantante e vocalist specializzata nella musica swing. Ingresso solo concerto 15 euro, concerto e brunch al Petit Arquebuse 30 euro. Alle 21 all’istituto Masini si presentazione del cd ‘Naima two’: libera interpretazione del famoso brano di John Coltrane Naima da parte di 12 gruppi jazz emergenti emersi dal concorso nazionale lanciato lo scorso anno, a cui hanno partecipato 135 giovani musicisti da tutta Italia. Il vincitore Stefano Fariselli che eseguirà nel corso della serata il suo brano, accompagnato dal fratello Patrizio, fondatore dei mitici Area. Ingresso 15 euro.